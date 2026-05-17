İtalya Serie A CANLI İZLE | Atalanta-Bologna maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

CANLI İZLE | Atalanta-Bologna maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A’nın 37. haftasında Atalanta, Bologna ile karşı karşıya geliyor. Topladığı 58 puanla 7. sırada yer alan ve Avrupa Ligi ile Konferans Ligi potasında kalmayı hedefleyen Atalanta, evinde hata istemiyor. 52 puanla 8. sırada yer alan ve Avrupa hayalini son haftaya taşımak için mutlak galibiyete ihtiyacı olan Bologna ise zorlu deplasmanda sürpriz peşinde. Peki, Atalanta - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2026 07:34
Atalanta-Bologna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Bergamo'nun ateşli atmosferine sahip New Balanace Arena, Serie A'da sezonun en stratejik ve kırılma anlarından birine ev sahipliği yapacak. Ev sahibi Atalanta, Raffaele Palladino yönetiminde bu sezon da kendi kimliğini sahaya yansıtmayı başardı. Son haftalarda topladığı 58 puanla 7. sırada yer alan Bergamo temsilcisi, gelecek sezon Avrupa kupalarında yer almayı garantilemek istiyor. Kendi seyircisi önünde çıkacağı sezonun bu son iç saha maçında, hücum hattındaki dinamik silahları ve güçlü ön alan baskısıyla maça ağırlığını koymayı planlayan Atalanta, işi son haftaya bırakmadan evinde kutlama yapmanın hesaplarını yapıyor. Konuk ekip Bologna cephesinde ise son haftaya girilirken tam anlamıyla bir "ya tamam ya devam" maçı oynanacak. Bu sezon Vincenzo Italiano yönetiminde oldukça dirençli ve organize bir takım hüviyeti sergileyen kırmızı-mavililer, topladıkları 52 puanla 8. sırada pusuya yatmış durumda. İşte Atalanta-Bologna maçının detayları!

Atalanta-Bologna MAÇI NE ZAMAN?

İtalya Serie A'nın 37. haftası kapsamındaki Atalanta-Bologna maçı, 17 Mayıs Pazar günü oynanacak. Kritik mücadelenin başlama vuruşu Türkiye Saat ile 19.00'da yapılacak.

Atalanta-Bologna MAÇI HANGİ KANALDA?

Atalanta-Bologna maçı TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Atalanta-Bologna MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Atalanta: Carnesecchi; De Roon, Ahanor, Kolasinac; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic

Bologna: Pessina; Mario, Helland, Heggem, Miranda; Pobega, Freuler, Ferguson; Orsolini, Rowe, Castro

