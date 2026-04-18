CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Udinese-Parma maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Udinese-Parma maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Serie A’da 43 puanla 10. sırada yer alan Udinese, 36 puanla 14. basamakta bulunan Parma’yı konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta zorlu bir deplasmandan puanla dönen Udinese, sahasında kazanarak sezonun son virajına moralli girmek istiyor. Parma ise deplasmanda alacağı puanlarla küme düşme hattıyla olan 10 puanlık farkı koruyarak matematiksel olarak rahatlamak niyetinde. Peki, Udinese - Parma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2026 09:18
Udinese-Parma maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Udinese-Parma maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya'da sezonun son bölümlerine girilirken Udinese, istikrarlı görüntüsünü sürdürüyor. Ev sahibi ekip, bu sezon özellikle fizik gücü yüksek orta sahası ve disiplinli savunmasıyla dikkat çekti. 43 puanla 10. sırada yer alan Udinese, taraftarı önünde oynayacağı bu maçı kazanarak Avrupa potasına yaklaşamasa da sezonu ilk 10 içerisinde bitirme hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Konuk ekip Parma ise Serie A'ya döndüğü bu sezonda inişli çıkışlı bir grafik çizse de 36 puan toplayarak büyük ölçüde güvenli bölgede kalmayı başardı. Ancak teknik direktör Carlos Cuesta'nın öğrencileri, son haftalarda yaşanan puan kayıplarının ardından bu zorlu deplasmandan puan çıkartarak alt sıralardaki takımların umutlanmasını engellemek zorunda. Parma'nın hızlı kanat oyuncuları, Udinese savunmasının en büyük sınavı olacak. İşte Udinese-Parma maçının detayları!

Udinese-Parma MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 33. haftasındaki Udinese-Parma mücadelesi 18 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Bluenergy Stadyumu'ndaki karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 16.00'da yapılacak.

Udinese-Parma MAÇI HANGİ KANALDA?

Serie A'daki bu kritik mücadele Türkiye'de S Sport 2, S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Udinese-Parma MUHTEMEL 11'LER

Udinese: Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Gueye

Parma: Suzuki; Circati, Troilo, Valenti; Delprato, Bernabe, Caviglia, Keita, Valeri; Pellegrino, Elphege

ASpor CANLI YAYIN

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
