Udinese-Parma maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İtalya'da sezonun son bölümlerine girilirken Udinese, istikrarlı görüntüsünü sürdürüyor. Ev sahibi ekip, bu sezon özellikle fizik gücü yüksek orta sahası ve disiplinli savunmasıyla dikkat çekti. 43 puanla 10. sırada yer alan Udinese, taraftarı önünde oynayacağı bu maçı kazanarak Avrupa potasına yaklaşamasa da sezonu ilk 10 içerisinde bitirme hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Konuk ekip Parma ise Serie A'ya döndüğü bu sezonda inişli çıkışlı bir grafik çizse de 36 puan toplayarak büyük ölçüde güvenli bölgede kalmayı başardı. Ancak teknik direktör Carlos Cuesta'nın öğrencileri, son haftalarda yaşanan puan kayıplarının ardından bu zorlu deplasmandan puan çıkartarak alt sıralardaki takımların umutlanmasını engellemek zorunda. Parma'nın hızlı kanat oyuncuları, Udinese savunmasının en büyük sınavı olacak. İşte Udinese-Parma maçının detayları!

Udinese-Parma MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 33. haftasındaki Udinese-Parma mücadelesi 18 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Bluenergy Stadyumu'ndaki karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 16.00'da yapılacak.

Udinese-Parma MAÇI HANGİ KANALDA?

Serie A'daki bu kritik mücadele Türkiye'de S Sport 2, S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Udinese-Parma MUHTEMEL 11'LER

Udinese: Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Gueye

Parma: Suzuki; Circati, Troilo, Valenti; Delprato, Bernabe, Caviglia, Keita, Valeri; Pellegrino, Elphege