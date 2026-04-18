Roma-Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya'da futbolun kalbi hafta sonu Roma Olimpiyat Stadyumu'nda atacak. Roma, bu sezon evinde gösterdiği dirençli futbolla tanınıyor. 57 puanla Devler Ligi potasının hemen kıyısında yer alan ev sahibi, bu "final" niteliğindeki maçta hata yapmak istemiyor. Özellikle orta sahadaki yaratıcılığı ve hücumdaki bitiriciliğiyle Roma, sezonun en formda dönemlerinden birini yaşıyor. Konuk ekip Atalanta ise Raffaele Palladino yönetiminde yıllardır süregelen hücum futbolu kimliğini koruyor. 53 puanla takibini sürdüren Bergamo temsilcisi, her ne kadar geçtiğimiz hafta sürpriz bir puan kaybı yaşamış olsa da, büyük maçlardaki yüksek temposuyla biliniyor. Deplasmanda agresif bir presle başlaması beklenen Atalanta, Roma'nın pas trafiğini bozarak sonuca gitmeye çalışacak. İşte maçın detayları'

Roma-Atalanta MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 33. haftasındaki Roma-Atalanta mücadelesi 18 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Roma Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 21.45'te yapılacak.

Roma-Atalanta MAÇI HANGİ KANALDA?

Serie A'daki bu kritik mücadele Türkiye'de S Sport 2, S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Roma-Atalanta MUHTEMEL 11'LER

Roma: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Rensch; Soule, Pisilli; Malen

Atalanta: Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic