CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Roma-Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Roma-Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Serie A’da 57 puanla 6. sırada yer alan Roma, 53 puanla onları takip eden Atalanta’yı ağırlıyor. Her iki takımın da hedefi sezonu ilk 4 içerisinde bitirip Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılmak. Roma, taraftar desteğiyle aradaki puan farkını 7’ye çıkarmak isterken; Atalanta, Bergamo’ya galibiyetle dönüp rakibini takibini sürdürmeyi amaçlıyor. Peki, Roma - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2026 09:19
İtalya'da futbolun kalbi hafta sonu Roma Olimpiyat Stadyumu'nda atacak. Roma, bu sezon evinde gösterdiği dirençli futbolla tanınıyor. 57 puanla Devler Ligi potasının hemen kıyısında yer alan ev sahibi, bu "final" niteliğindeki maçta hata yapmak istemiyor. Özellikle orta sahadaki yaratıcılığı ve hücumdaki bitiriciliğiyle Roma, sezonun en formda dönemlerinden birini yaşıyor. Konuk ekip Atalanta ise Raffaele Palladino yönetiminde yıllardır süregelen hücum futbolu kimliğini koruyor. 53 puanla takibini sürdüren Bergamo temsilcisi, her ne kadar geçtiğimiz hafta sürpriz bir puan kaybı yaşamış olsa da, büyük maçlardaki yüksek temposuyla biliniyor. Deplasmanda agresif bir presle başlaması beklenen Atalanta, Roma'nın pas trafiğini bozarak sonuca gitmeye çalışacak. İşte maçın detayları'

Roma-Atalanta MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 33. haftasındaki Roma-Atalanta mücadelesi 18 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Roma Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 21.45'te yapılacak.

Roma-Atalanta MAÇI HANGİ KANALDA?

Serie A'daki bu kritik mücadele Türkiye'de S Sport 2, S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Roma-Atalanta MUHTEMEL 11'LER

Roma: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Rensch; Soule, Pisilli; Malen

Atalanta: Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic

ASpor CANLI YAYIN

"Kurtardığın bir maç bile yok!"
Ahmet Çakar'dan flaş Fenerbahçe sözleri!
DİĞER
Beşiktaş'ta Hyeongyu Oh'a yakın takip! Transfer kararı belli oldu
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da Osimhen gelişmesi!
Talisca'dan endişelendiren görüntü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Usta yazardan F.Bahçeli o isme sert eleştiri! Usta yazardan F.Bahçeli o isme sert eleştiri! 08:48
Fatih Karagümrük-Eyüpspor maç bilgisi! Fatih Karagümrük-Eyüpspor maç bilgisi! 08:45
Gençlerbirliği-Galatasaray maçından son notlar! Gençlerbirliği-Galatasaray maçından son notlar! 08:26
Taylan geri dönüyor Taylan geri dönüyor 02:03
Tedesco’yu hemen gönderin! Tedesco’yu hemen gönderin! 01:56
Stresi yenemedin! Stresi yenemedin! 01:54
Daha Eski
Talisca'dan endişelendiren görüntü! Talisca'dan endişelendiren görüntü! 01:54
Taylan Antalyalı'dan penaltı tepkisi! Taylan Antalyalı'dan penaltı tepkisi! 01:54
Maç sonu Ederson'a ıslıklı tepki! Maç sonu Ederson'a ıslıklı tepki! 01:54
Maç sonrası Çağlar'a flaş eleştiri! Maç sonrası Çağlar'a flaş eleştiri! 01:54
Tedesco'dan istifa sorusuna yanıt! Tedesco'dan istifa sorusuna yanıt! 01:54
Kerem Aktürkoğlu'ndan Rizespor maçı sonrası itiraf! Kerem Aktürkoğlu'ndan Rizespor maçı sonrası itiraf! 01:54