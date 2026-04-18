Napoli-Lazio CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Napoli-Lazio maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya'da sezonun düğümü yavaş yavaş çözülürken Napoli, şampiyonluk yolunda en kritik iç saha maçlarından birine çıkıyor. Antonio Conte yönetiminde bu sezon evinde oldukça dominant bir performans sergileyen ev sahibi, son olarak deplasmanda alınan beraberlikle 5 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı. 66 puanla zirve ortağı olan Napoli'de, forvet hattının formu teknik heyetin en büyük güven kaynağı. Ancak rakip, taktiksel disipliniyle her zaman zorluk çıkaran bir Lazio. Konuk ekip Lazio ise bu sezon istikrar yakalamakta zorlansa da büyük maçlardaki direnciyle tanınıyor. 44 puanla 9. basamakta yer alan Roma temsilcisi, Avrupa konferans ligi potasıyla arasındaki farkı kapatmak için sahaya çıkacak. Lazio'nun orta saha direnci, maçın kaderini belirleyecek en önemli faktörlerden biri olacak. İşte Napoli-Lazio maçının detayları!

Napoli-Lazio MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 33. haftasındaki Napoli-Lazio mücadelesi 18 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Diego Armando Maradona'daki karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 19.00'da yapılacak.

Napoli-Lazio MAÇI HANGİ KANALDA?

Serie A'daki bu kritik mücadele Türkiye'de S Sport 2, S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Napoli-Lazio MUHTEMEL 11'LER

Napoli: Milinkovic-Savic; Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund

Lazio: Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Dia, Zaccagni