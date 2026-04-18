Haberler İtalya Serie A Napoli-Lazio CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Napoli-Lazio CANLI İZLE | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Serie A’da 66 puanla 2. sırada yer alan Napoli, 44 puanla 9. sırada bulunan Lazio’yu ağırlıyor. Şampiyonluk yarışında lideri yakından takip eden Napoli, taraftarı önünde hata yapmadan 3 puana uzanmak istiyor. Avrupa kupaları mücadelesi veren Lazio ise zorlu deplasmandan puan çıkartarak üst sıralara tırmanma hedefinde. Peki, Napoli - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2026 09:18
Napoli-Lazio maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya'da sezonun düğümü yavaş yavaş çözülürken Napoli, şampiyonluk yolunda en kritik iç saha maçlarından birine çıkıyor. Antonio Conte yönetiminde bu sezon evinde oldukça dominant bir performans sergileyen ev sahibi, son olarak deplasmanda alınan beraberlikle 5 maçlık galibiyet serisini sonlandırdı. 66 puanla zirve ortağı olan Napoli'de, forvet hattının formu teknik heyetin en büyük güven kaynağı. Ancak rakip, taktiksel disipliniyle her zaman zorluk çıkaran bir Lazio. Konuk ekip Lazio ise bu sezon istikrar yakalamakta zorlansa da büyük maçlardaki direnciyle tanınıyor. 44 puanla 9. basamakta yer alan Roma temsilcisi, Avrupa konferans ligi potasıyla arasındaki farkı kapatmak için sahaya çıkacak. Lazio'nun orta saha direnci, maçın kaderini belirleyecek en önemli faktörlerden biri olacak. İşte Napoli-Lazio maçının detayları!

Napoli-Lazio MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 33. haftasındaki Napoli-Lazio mücadelesi 18 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Diego Armando Maradona'daki karşılaşmanın başlama vuruşu Türkiye saati ile 19.00'da yapılacak.

Napoli-Lazio MAÇI HANGİ KANALDA?

Serie A'daki bu kritik mücadele Türkiye'de S Sport 2, S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Napoli-Lazio MUHTEMEL 11'LER

Napoli: Milinkovic-Savic; Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund

Lazio: Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Dia, Zaccagni

F.Bahçe'de sağ kanada dünya yıldızı!
"Kurtardığın bir maç bile yok!"
DİĞER
Eski Galatasaraylı Felipe Melo’dan Fenerbahçe maçı sonrası olay paylaşım!
CHP'li Ataşehir Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: Onursal Adıgüzel gözaltında | 18 kişilik liste
G.Saray'da Osimhen gelişmesi!
Talisca'dan endişelendiren görüntü!
Usta yazardan F.Bahçeli o isme sert eleştiri! Usta yazardan F.Bahçeli o isme sert eleştiri! 08:48
Fatih Karagümrük-Eyüpspor maç bilgisi! Fatih Karagümrük-Eyüpspor maç bilgisi! 08:45
Gençlerbirliği-Galatasaray maçından son notlar! Gençlerbirliği-Galatasaray maçından son notlar! 08:26
Taylan geri dönüyor Taylan geri dönüyor 02:03
Tedesco’yu hemen gönderin! Tedesco’yu hemen gönderin! 01:56
Stresi yenemedin! Stresi yenemedin! 01:54
Daha Eski
Talisca'dan endişelendiren görüntü! Talisca'dan endişelendiren görüntü! 01:54
Taylan Antalyalı'dan penaltı tepkisi! Taylan Antalyalı'dan penaltı tepkisi! 01:54
Maç sonu Ederson'a ıslıklı tepki! Maç sonu Ederson'a ıslıklı tepki! 01:54
Maç sonrası Çağlar'a flaş eleştiri! Maç sonrası Çağlar'a flaş eleştiri! 01:54
Tedesco'dan istifa sorusuna yanıt! Tedesco'dan istifa sorusuna yanıt! 01:54
Kerem Aktürkoğlu'ndan Rizespor maçı sonrası itiraf! Kerem Aktürkoğlu'ndan Rizespor maçı sonrası itiraf! 01:54