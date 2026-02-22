CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Genoa-Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Serie A)

Genoa-Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Serie A)

İtalya Serie A'nın 26. haftasında Genoa ile Torino karşı karşıya gelecek. Alt sıralarda yer alan iki ekip, kritik maçı kazanarak üst sıralara çıkmanın hesaplarını yapıyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi Genoa'nın 27 puanı bulunurken, Torino'nun ise 24 puanı mevcut. Öte yandan futbolseverler, "Genoa-Torino maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Genoa-Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 07:05
Genoa-Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Serie A)

Genoa-Torino maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Serie A'da 26. hafta, alt sıraları yakından ilgilendiren önemli bir mücadeleye sahne olacak. Genoa ile Torino, kritik 90 dakikada kozlarını paylaşacak. Puan tablosunda birbirine yakın konumda bulunan iki ekip de bu karşılaşmayı bir çıkış fırsatı olarak görüyor. 27 puanla rakibinin bir adım önünde bulunan Genoa, sahasında kazanarak rahat bir nefes almak istiyor. 24 puanlı Torino ise deplasmanda sürpriz yapıp üst sıralara tırmanmanın peşinde. Peki, Genoa-Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GENOA-TORINO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 26. haftasında oynanacak Genoa-Torino maçı 22 Şubat 2026 Pazar günü saat 14.30'da başlayacak.

GENOA-TORINO MAÇI HANGİ KANALDA?

Luigi Ferraris'te oynanacak Genoa-Torino maçı S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'de Sörloth sesleri!
G.Saray'dan tepki paylaşımı!
DİĞER
Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...
Milletin adamı! Kayacık ailesi iftarda ağırladıkları Başkan Erdoğan'ın samimiyetini anlattı: Hayal edemezdik soframıza geldi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Puan kaybı sonrası gözler Tedesco'da!
G.Saray, Konya'dan eli boş döndü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gaziantep FK-Trabzonspor maçı detayları Gaziantep FK-Trabzonspor maçı detayları 07:44
G.Saray'dan tepki paylaşımı! G.Saray'dan tepki paylaşımı! 01:08
Buruk: Büyük bir komedi Buruk: Büyük bir komedi 01:08
G.Saray, Konya'dan eli boş döndü! G.Saray, Konya'dan eli boş döndü! 01:08
Aslan ağır yaralı! İşte güncel puan durumu Aslan ağır yaralı! İşte güncel puan durumu 01:08
Osimhen'e flaş yanıt: TikTok olayı... Osimhen'e flaş yanıt: TikTok olayı... 01:08
Daha Eski
Beşiktaş'ın eski yıldızı iflasla karşı karşıya! Beşiktaş'ın eski yıldızı iflasla karşı karşıya! 01:08
Trabzonspor'un Gaziantep kafilesi açıklandı! Zubkov... Trabzonspor'un Gaziantep kafilesi açıklandı! Zubkov... 01:08
Alanya'da kazanan RAMS Başakşehir! Alanya'da kazanan RAMS Başakşehir! 01:08
Jhon Duran için şok ifade: F.Bahçe ondan kurtuldu! Jhon Duran için şok ifade: F.Bahçe ondan kurtuldu! 01:08
G.Saray'da o isme sürpriz talip! G.Saray'da o isme sürpriz talip! 01:08
Kenan Yıldız'dan Spalletti'ye şok tepki! Kenan Yıldız'dan Spalletti'ye şok tepki! 01:08