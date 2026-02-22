Atalanta-Napoli MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Atalanta-Napoli maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Serie A'da 26. hafta, zirve yarışını yakından ilgilendiren kritik bir mücadeleye sahne olacak. Atalanta ile Napoli kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund karşısında istediğini alamayan ve ligde yeniden ivme yakalamak isteyen Atalanta, Teknik Direktör Raffaele Palladino yönetiminde sahasında kazanarak 45 puana ulaşmayı hedefliyor. 50 puanla zirve takibini sürdüren Napoli ise Antonio Conte önderliğinde zorlu deplasmandan galibiyet çıkarıp yarıştan kopmamanın peşinde. Peki, Atalanta-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ATALANTA-NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 26. haftasında oynanacak Atalanta-Napoli maçı 22 Şubat 2026 Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

ATALANTA-NAPOLI MAÇI HANGİ KANALDA?

New Balance Arena'da oynanacak Atalanta-Napoli maçı S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ATALANTA-NAPOLI MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Atalanta: Carnessecchi, Scalvini, Djimsiti, Ahanor, Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi, Samardzic, Zalewski, Krstovic

Napoli: Milinkovic-Savic, Beukema, Olivera, Buongiorno, Gutierrez, Elmas, Lobotka, Spinazzola, Politano, Vergara, Hojlund