CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Cagliari Calcio-Lazio Rome maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Cagliari Calcio-Lazio Rome maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Serie A’da haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Cagliari ile Lazio arasında Cumartesi akşamı oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ve yayın bilgileri haberimizde...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 15:34
Cagliari Calcio-Lazio Rome maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Cagliari Calcio-Lazio Rome maçı canlı izlemek için tıklayın

Sardinya'da oynanacak Cagliari-Lazio karşılaşması, haftanın en çekişmeli mücadelelerinden biri olmaya aday. İki takım da beklenenden daha iddialı bir sezon geçirirken, puan farkının yalnızca 5 olması maçı daha da önemli hale getiriyor. Cagliari-Lazio maçı Cumartesi akşamı oynanacak. Cagliari 28 puanla 13. sırada ve son yıllarda Lazio'ya karşı galibiyet almakta zorlandı. Ev sahibi ekip, 12 yıllık hasreti sona erdirmek istiyor. Lazio ise 33 puanla 9. sırada ve Avrupa hedefi için kazanmak zorunda.

CAGLIARI-LAZIO MAÇI NE ZAMAN?

Cagliari-Lazio maçı, 21 Şubat Cumartesi günü oynanacak.

CAGLIARI-LAZIO MAÇI SAAT KAÇTA?

Cagliari-Lazio maçı, saat 22:45'te başlayacak.

CAGLIARI-LAZIO MAÇI HANGİ KANALDA?

Cagliari ile Lazio arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'da o isme sürpriz talip!
F.Bahçeli o ismin yeni takımı şimdiden belli oldu!
DİĞER
Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...
Başkan Erdoğan'dan Boğaziçi’ne tarihi destek: 8 milyar liralık dev yatırım hamlesi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
John Duran için şok ifade: F.Bahçe ondan kurtuldu!
G.Saray'da flaş karar! Bu akşam ilk 11'de...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sakaryaspor'un yeni hocası açıklandı! Sakaryaspor'un yeni hocası açıklandı! 15:12
Fenerbahçe'de flaş Sidiki Cherif gelişmesi! Fenerbahçe'de flaş Sidiki Cherif gelişmesi! 15:11
G.Saray'da o isme sürpriz talip! G.Saray'da o isme sürpriz talip! 14:49
Beşiktaş'ın eski yıldızı iflasla karşı karşıya! Beşiktaş'ın eski yıldızı iflasla karşı karşıya! 14:42
Bayern Münih-Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda? Bayern Münih-Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda? 13:14
Köln-Hoffenheim maçı hangi kanalda? Köln-Hoffenheim maçı hangi kanalda? 13:24
Daha Eski
John Duran için şok ifade: F.Bahçe ondan kurtuldu! John Duran için şok ifade: F.Bahçe ondan kurtuldu! 13:32
Wolfsburg-Augsburg maç bilgileri! Wolfsburg-Augsburg maç bilgileri! 13:40
Union Berlin-Bayer Leverkusen maçı detayları! Union Berlin-Bayer Leverkusen maçı detayları! 13:47
Bundesliga | RB Leipzig-Borussia Dortmund maç bilgisi! Bundesliga | RB Leipzig-Borussia Dortmund maç bilgisi! 13:58
Fatih Terim, Levent Şahin'i yalnız bırakmad! Fatih Terim, Levent Şahin'i yalnız bırakmad! 14:20
Real Sociedad-Real Oviedo maçı hangi kanalda? Real Sociedad-Real Oviedo maçı hangi kanalda? 14:37