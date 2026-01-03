CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Como-Udinese Calcio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Serie A)

Como-Udinese Calcio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Serie A)

İtalya Serie A’da yeni yıl heyecanı Como-Udinese Calcio karşılaşmasıyla başlıyor. Como, 2026 yılının ilk maçında Stadio Sinigaglia’da Udinese’yi konuk edecek. Futbolseverler, Como-Udinese maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak sorularına yanıt arıyor.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026 Cumartesi 08:49
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Como-Udinese Calcio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Serie A)

Como-Udinese Calcio maçı canlı anlatım için tıklayın!

Serie A'da heyecan tüm hızıyla devam ederken, gözler Como-Udinese Calcio maçına çevrildi. 2026'nın ilk haftasında oynanacak mücadelede Como, taraftarı önünde sahaya çıkacak. Maçı takip etmek isteyenler Como Udinese maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak sorularını araştırıyor. Ligde son haftalarda toparlanma sinyalleri veren Como, Udinese karşısında galip gelerek üst sıralardaki yerini korumayı hedefliyor. Como Udinese Calcio maçını canlı izlemek isteyenler için yayın ve saat bilgileri merak konusu oluyor. Peki, Como Udinese maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Como-Udinese Calcio maçı nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

COMO-UDINESE CALCIO MAÇI NE ZAMAN?

Como-Udinese maçı, 3 Ocak Cumartesi günü oynanacak.

COMO-UDINESE CALCIO MAÇI SAAT KAÇTA?

Como-Udinese maçı, saat 14:30'da başlayacak.

COMO-UDINESE MAÇI HANGİ KANALDA?

Como ile Udinese arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarında canlı yayınlanacak. Como 1907-Udinese Calcio maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Como'nun muhtemel ilk 11'i: Butez, Smolcic, Ramon, Kempf, Valle, Perrone, Da Cunha, Vojvoda, Paz, Rodriguez, Douvikas

Udinese muhtemel ilk 11'i: Okoye, Kristensen, Kabasele, Solet, Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Kamara, Zaniolo, Davis

COMO-UDINESE CALCIO MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLA

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'da rota Ugarte!
F.Bahçe'den bir transfer daha! İş imzaya kaldı
DİĞER
Beşiktaş’tan Manchester United’ın yıldızına transfer kancası!
Son dakika: Venezuela'da art arda patlama: Alçak uçuş sesleri
F.Bahçe'den G.Saray'a transfer çalımı!
G.Saray'dan Alaba hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Celta Vigo-Valencia maçı tüm ayrıntıları! Celta Vigo-Valencia maçı tüm ayrıntıları! 09:50
G.Saray'da rota Ugarte! G.Saray'da rota Ugarte! 09:43
F.Bahçe'den bir transfer daha! İş imzaya kaldı F.Bahçe'den bir transfer daha! İş imzaya kaldı 09:18
Bournemouth-Arsenal maçı tüm detayları! Bournemouth-Arsenal maçı tüm detayları! 09:11
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı! 09:03
Wolverhampton-West Ham United maç bilgileri! Wolverhampton-West Ham United maç bilgileri! 08:55
Daha Eski
Brighton-Burnley maçı muhtemel 11'ler! Brighton-Burnley maçı muhtemel 11'ler! 08:24
Aston Villa-Nottingham Forest maçı detayları! Aston Villa-Nottingham Forest maçı detayları! 08:06
Transferde büyük derbi! Transferde büyük derbi! 01:04
F.Bahçe Beko deplasmanda kazandı! F.Bahçe Beko deplasmanda kazandı! 01:04
F.Bahçe aradığı orta sahayı Ukrayna'da buldu! F.Bahçe aradığı orta sahayı Ukrayna'da buldu! 01:04
F.Bahçeli futbolcu Rusya yolcusu! F.Bahçeli futbolcu Rusya yolcusu! 01:04