Haberler İtalya Serie A Roma-Udinese maçı canlı izle | Roma-Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 11. haftasında Roma ile Udinese karşı karşıya gelecek. Gian Piero Gasperini'nin göreve gelmesinin ardından etkili bir performans ortaya koyan Roma, milli araya 3 puan alarak gitmeyi hedefliyor. İç saha avantajını kullanarak hata yapmak istemeyen başkent ekibi, Udinese karşısında 24 puana yükselmenin yollarını arayacak. Zorlu deplasmanda puan ya da puanlar almayı amaçlayan Kosta Runjaic'in öğrencileri ise 15 puanla 9. sırada yer alıyor. Peki, Roma-Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 13:51
Roma-Udinese maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'nın 11. haftasında heyecan Roma'ya taşınıyor. Gian Piero Gasperini yönetiminde sahneye çıkan Roma, gösterdiği etkili performansı sürdürerek milli araya galibiyetle girmeyi hedefliyor. İç saha avantajını sonuna kadar kullanmak isteyen başkent ekibi, Udinese karşısında 24 puana ulaşarak üst sıralardaki konumunu sağlamlaştırmak istiyor. Deplasmanda ise Kosta Runjaic önderliğindeki Udinese, puan veya puanlar kazanarak ligde 15 puanla 9. sıradaki yerini korumayı planlıyor. Futbolseverler, Roma-Udinese maçını canlı olarak takip etmenin yollarını araştırıyor. Peki, Roma-Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacak? İşte detaylar…

ROMA-UDINESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 11. haftasında oynanacak Roma-Udinese maçı 9 Kasım Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Roma-Udinese maçı S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ROMA-UDINESE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Roma: Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Zeki Çelik, Kone, Cristante, Wesley; Soule, Pellegrini; Dovbyk

Udinese: Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa

