Roma-Udinese maçı canlı izle | Roma-Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Roma-Udinese maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'nın 11. haftasında heyecan Roma'ya taşınıyor. Gian Piero Gasperini yönetiminde sahneye çıkan Roma, gösterdiği etkili performansı sürdürerek milli araya galibiyetle girmeyi hedefliyor. İç saha avantajını sonuna kadar kullanmak isteyen başkent ekibi, Udinese karşısında 24 puana ulaşarak üst sıralardaki konumunu sağlamlaştırmak istiyor. Deplasmanda ise Kosta Runjaic önderliğindeki Udinese, puan veya puanlar kazanarak ligde 15 puanla 9. sıradaki yerini korumayı planlıyor. Futbolseverler, Roma-Udinese maçını canlı olarak takip etmenin yollarını araştırıyor. Peki, Roma-Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacak? İşte detaylar…

ROMA-UDINESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 11. haftasında oynanacak Roma-Udinese maçı 9 Kasım Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Roma-Udinese maçı S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ROMA-UDINESE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Roma: Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Zeki Çelik, Kone, Cristante, Wesley; Soule, Pellegrini; Dovbyk

Udinese: Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa