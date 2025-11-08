Union Berlin - Bayern Münih maçı CANLI izle! Union Berlin-Bayern Münih maçı izleme linki

CANLI SKOR ANA SAYFA
Almanya Bundesliga’da haftanın en önemli mücadelesi, Union Berlin ile Bayern Münih arasında oynanacak. 8 Kasım 2025 Cumartesi günü oynanacak karşılaşmada, Berlin ekibi son şampiyon Bayern Münih’in mükemmel sezon başlangıcını bozmak istiyor. Futbolseverler, Union Berlin-Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi yayınlanacak? sorularını araştırıyor. Mücadelenin canlı yayın bilgileri, izleme linki ve maç detayları haberimizde yer alıyor.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2025 Cumartesi 14:51 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2025 Cumartesi 15:32
Union Berlin - Bayern Münih maçını takip etmek için tıklayınız.

Almanya Bundesliga'da gözler bu hafta sonu Berlin'e çevriliyor! Union Berlin, evinde son şampiyon Bayern Münih'i ağırlıyor. Cumartesi öğleden sonra oynanacak karşılaşmada Union Berlin, Bayern'in sezona yaptığı mükemmel başlangıcı durdurmak için sahaya çıkacak. Futbol tutkunları, Union Berlin - Bayern Münih maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak, şifresiz izleme linki var mı? sorularını araştırıyor. Almanya'da zirve yarışını etkileyecek bu dev mücadelenin canlı yayın detayları haberimizde!

UNION BERLIN-BAYERN MUNIH MAÇI HANGİ GÜN?

Union Berlin-Bayern Münih maçı, 8 Kasım Cumartesi günü oynanacak.

UNION BERLIN - BAYERN MUNIH MAÇI SAAT KAÇTA?

Union Berlin-Bayern Münih maçı, saat 17:30'da başlayacak.

UNION BERLIN-BAYERN MUNIH MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Union Berlin ve Bayern Münih'in karşı karşıya geleceği Almanya Bundesliga maçı, Berlin'da, An der Alten Försterei Stadyumu'nda oynanacak.

S SPORT PLUS FREKANS BİLGİLERİ

S Sport Plus dijital bir platformdur. Web tabanlı ve mobil uygulama olarak kullanılabilmektedir. S Sport Plus'a üye olduktan sonra, telefon, tablet, TV ve bilgisayar üzerinden müsabakaları takip edebilirsiniz. Union Berlin-Bayern Münih maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

UNION BERLIN - BAYERN MUNIH MAÇI NASIL İZLENİR?

Union Berlin-Bayern Münih maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

S Sport'un uydu üzerindeki frekansı şu şekilde:

TP11-Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

👉 UNION BERLIN - BAYERN MUNIH MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLA!

ASpor CANLI YAYIN

