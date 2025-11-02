Milan - Roma canlı yayın izle | Milan - Roma maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Milan - Roma maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Serie A'da zirve yarışı için nefesler tutuldu. Ligde hali hazırda 2. sırada bulunan Roma, Milan'ın konuğu oluyor. Ligde bu sezon Torino'ya ve Inter'e evinde kaybeden konuk takım, deplasmandaki tüm maçlarından galibiyetle döndü. Milan ise son 2 maçta Pisa ve Atalanta karşısında aldığı beraberliklerle hanesine 1 puan yazdırdığı maç sayısını 3'e çıkardı. Peki Milan - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milan - Roma MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milan - Roma maçı 2 Kasım Pazar günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak.

Milan - Roma MAÇI HANGİ KANALDA?

Milan - Roma maçı S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN