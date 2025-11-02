CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İtalya Serie A Milan - Roma canlı yayın izle | Milan - Roma maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Milan - Roma canlı yayın izle | Milan - Roma maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Milan, Serie A'nın 10. haftasında Roma'yı konuk ediyor. İki İtalya'nın devinin karşılaşmasında olası bir 3 puan, sıralamanın ilk 3'ündeki dengeleri tamamen değiştirebilir. Son 2 maçta aldığı beraberliklerle bu sezonki galibiyet serisine ket vuran ev sahibi ekip, puanını 21'e çıkarmak için mücadele edecek. Roma ise sadece 2 averaj ile üst sırada yer alan Napoli'nin puan kaybetmesi halinde zirveye yükselme motivasyonuyla maça çıkacak. Peki Milan - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2025 Pazar 09:29
Milan - Roma canlı yayın izle | Milan - Roma maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Milan - Roma maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Serie A'da zirve yarışı için nefesler tutuldu. Ligde hali hazırda 2. sırada bulunan Roma, Milan'ın konuğu oluyor. Ligde bu sezon Torino'ya ve Inter'e evinde kaybeden konuk takım, deplasmandaki tüm maçlarından galibiyetle döndü. Milan ise son 2 maçta Pisa ve Atalanta karşısında aldığı beraberliklerle hanesine 1 puan yazdırdığı maç sayısını 3'e çıkardı. Peki Milan - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milan - Roma MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milan - Roma maçı 2 Kasım Pazar günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak.

Milan - Roma MAÇI HANGİ KANALDA?

Milan - Roma maçı S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

