UDINESE - ATALANTA MAÇI İZLE | Udinese - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Serie A

Udinese - Atalanta maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'nın 10. haftasında Udinese, Atalanta'yı konuk ediyor. Sahasında 4 maçtır kaybetmeyen ev sahibi ekip, evinde oynadığı son karşılaşmada Lecce'yi 3-2 mağlup etti. Bu maçta da hanesine 3 puan yazdırarak orta sıralara ilerlemek isteyen Udinese'nin rakibi ise 5 maçlık beraberlik serisini artık sona erdirmek istiyor. Peki Udinese - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Udinese - Atalanta MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Udinese - Atalanta maçı 1 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Bluenergy Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Udinese - Atalanta MAÇI HANGİ KANALDA?

Udinese - Atalanta maçı S Sport Plus, S Sport 2 ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Heyecan dolu karşılaşmayı Michael Fabbri yönetecek.

Udinese - Atalanta MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Udinese: Okoye; Goglichidze Kabasele, Solet; Zanoli, Lovric, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Bayo

Atalanta: Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zappacosta; Samardzic, Sulemana; Lookman