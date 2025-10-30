Pisa-Lazio maçı canlı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İtalya Serie A)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İtalya Serie A'nın 3. haftasında gözler Pisa ile Lazio arasındaki mücadeleye çevrilecek. Maurizio Sarri yönetimindeki Roma temsilcisi, zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek 8 haftalık periyotta topladığı 11 puanı artırmayı hedefliyor. Üst üste ikinci galibiyetini almak isteyen Lazio, kritik maçta sahadan galip ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Ev sahibi Pisa ise taraftarının önünde güçlü rakibine karşı iç saha avantajını kullanarak puanını 7'ye çıkarmayı planlıyor. Peki, Pisa-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PISA-LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 3. haftasında oynanacak Pisa-Lazio maçı 30 Ekim Perşembe günü saat 22.45'te başlayacak.

PISA-LAZIO MAÇI HANGİ KANALDA?

Arena Garibaldi'de oynanacak Pisa-Lazio maçı S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

PISA-LAZIO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Pisa: Semper; Canestrelli, Albiol, Caracciolo; Toure, Marin, Aebischer, Akinsanmiro, Bonfanti; Nzola, Meister

Lazio: Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni