Pisa-Lazio maçı canlı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İtalya Serie A)

Pisa-Lazio maçı canlı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İtalya Serie A)

İtalya Serie A'nın 3. haftasında Pisa ile Lazio karşı karşıya gelecek. Maurizio Sarri yönetiminde zorlu deplasmanda 3 puan almayı hedefleyen Roma ekibi, 8 hafta sonunda 11 puan toplayabildi. Kritik maçta çıkış arayan Lazio, üst üste 2. galibiyetini almayı amaçlıyor. Pisa ise güçlü rakibine karşı iç saha avantajını kullanıp, puanını 7'ye çıkartmayı hedefliyor. Futbolseverler özellikle, "Pisa-Lazio maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Pisa-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2025 Perşembe 13:19
Pisa-Lazio maçı canlı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İtalya Serie A)

Pisa-Lazio maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'nın 3. haftasında gözler Pisa ile Lazio arasındaki mücadeleye çevrilecek. Maurizio Sarri yönetimindeki Roma temsilcisi, zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek 8 haftalık periyotta topladığı 11 puanı artırmayı hedefliyor. Üst üste ikinci galibiyetini almak isteyen Lazio, kritik maçta sahadan galip ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Ev sahibi Pisa ise taraftarının önünde güçlü rakibine karşı iç saha avantajını kullanarak puanını 7'ye çıkarmayı planlıyor. Peki, Pisa-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PISA-LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 3. haftasında oynanacak Pisa-Lazio maçı 30 Ekim Perşembe günü saat 22.45'te başlayacak.

PISA-LAZIO MAÇI HANGİ KANALDA?

Arena Garibaldi'de oynanacak Pisa-Lazio maçı S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

PISA-LAZIO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Pisa: Semper; Canestrelli, Albiol, Caracciolo; Toure, Marin, Aebischer, Akinsanmiro, Bonfanti; Nzola, Meister

Lazio: Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni

