Genoa-Cremonese maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'nın 9. haftasında futbol heyecanı bu kez Genoa ile Cremonese mücadelesiyle devam edecek. Sezona istediği gibi başlayamayan ve geride kalan 8 maçta galibiyet yüzü göremeyen Genoa, taraftarı önünde şeytanın bacağını kırmak istiyor. Ligin son sırasına demir atan kırmızı-lacivertli ekip, bu kritik karşılaşmada hata yapmadan 3 puanla moral bulmayı hedefliyor. Konuk takım Cremonese ise 11 puanla 11. sırada yer alıyor. Uzun süredir galibiyet hasreti çeken gri-kırmızılılar, zorlu deplasmandan zaferle dönerek çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Genoa-Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

GENOA-CREMONESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

İtalya Serie A'nın 9. haftasında oynanacak Genoa-Cremonese maçı 29 Ekim Çarşamba günü saat 22.45'te başlayacak. Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanacak Genoa-Cremonese maçı Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.