Haberler İtalya Serie A Genoa-Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Genoa-Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın 9. haftasında Genoa ile Cremonese karşı karşıya gelecek. Oynadığı 8 maçta da galibiyet alamayan Genoa, evinde oynayacağı maçta çıkış arıyor. Ligin son sırasında yer alan ekip, kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. 11 puanla 11. sırada yer alan Cremonese ise zorlu deplasmanda uzun süren galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor. Peki, Genoa-Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2025 Çarşamba 08:40
Genoa-Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Genoa-Cremonese maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'nın 9. haftasında futbol heyecanı bu kez Genoa ile Cremonese mücadelesiyle devam edecek. Sezona istediği gibi başlayamayan ve geride kalan 8 maçta galibiyet yüzü göremeyen Genoa, taraftarı önünde şeytanın bacağını kırmak istiyor. Ligin son sırasına demir atan kırmızı-lacivertli ekip, bu kritik karşılaşmada hata yapmadan 3 puanla moral bulmayı hedefliyor. Konuk takım Cremonese ise 11 puanla 11. sırada yer alıyor. Uzun süredir galibiyet hasreti çeken gri-kırmızılılar, zorlu deplasmandan zaferle dönerek çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Genoa-Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

GENOA-CREMONESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

İtalya Serie A'nın 9. haftasında oynanacak Genoa-Cremonese maçı 29 Ekim Çarşamba günü saat 22.45'te başlayacak. Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanacak Genoa-Cremonese maçı Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

