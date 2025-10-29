CANLI SKOR ANA SAYFA
Como-Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Como-Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 9. haftasında Como ile Hellas Verona karşı karşıya gelecek. Sezonun flaş takımlarından biri olan Como, kritik maçı kazanarak puanını 16'ya çıkartmayı hedefliyor. Zorlu deplasmanda hata yapmak istemeyen Hellas Verona ise küme düşme hattından uzaklaşmanın hesaplarını yapıyor. Futbolseverler, "Como-Hellas Verona maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Como-Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2025 Çarşamba 08:36
Como-Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Como-Hellas Verona maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'nın 9. haftasında futbolseverleri heyecan dolu bir mücadele bekliyor. Sezonun dikkat çeken ekiplerinden Como, sahasında Hellas Verona'yı konuk edecek. Ligde istikrarlı bir performans sergileyen Como, taraftarı önünde galip gelerek puanını 16'ya yükseltmeyi hedefliyor. Diğer yandan zor bir dönemden geçen Hellas Verona ise düşme hattından uzaklaşmak için sahaya çıkacak. Deplasmandan puan ya da puanlarla dönmeyi amaçlayan sarı-lacivertli ekip, kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Peki, Como-Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

COMO-HELLAS VERONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 9. haftasında oynanacak Como-Hellas Verona maçı 29 Ekim Çarşamba günü saat 20.30'da başlayacak. Giuseppe Sinigaglia Stadyumu'nda oynanacak Como-Hellas Verona maçı S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

