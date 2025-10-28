Lecce-Napoli maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Lecce-Napoli maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'nın 9. haftasında Lecce, Napoli'yi ağırlayacak. Son lig karşılaşmasında Inter'i mağlup ederek zirve koltuğuna oturan Antonio Conte yönetimindeki Napoli, çıkışını sürdürmek ve deplasmandan 3 puanla dönmek istiyor. Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla taçlandıran Napoli, bu sezon da aynı hedef doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. Ancak ev sahibi Lecce, taraftarı önünde sürpriz bir sonuca imza atarak güçlü rakibine geçit vermemeyi hedefliyor. Futbolseverler ise "Lecce-Napoli maçı canlı izle" aramalarını hızlandırmış durumda. Peki, Lecce-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

LECCE-NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 9. haftasında oynanacak Lecce-Napoli maçı 28 Ekim Salı günü saat 20.30'da başlayacak.

LECCE-NAPOLI MAÇI HANGİ KANALDA?

Via Del Mare'de oynanacak Lecce-Napoli maçı S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LECCE-NAPOLI MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lecce: Falcone; Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Morente

Milan: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Jesus, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, McTominay, Neres; Lucca