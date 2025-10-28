CANLI SKOR ANA SAYFA
Lecce-Napoli maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Lecce-Napoli maçı izle: Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 9. haftasında Lecce ile Napoli karşı karşıya gelecek. Son hafta maçında Inter'i mağlup ederek zirveye yerleşen Antonio Conte'nin öğrencileri, zorlu deplasmanda da 3 puanın sahibi olmayı amaçlıyor. Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve yeni sezona da aynı hedefle başlayan Napoli, kritik virajı hata yapmadan geçmek istiyor. Futbolseverler ise "Lecce-Napoli maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Lecce-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2025 Salı 07:43
Lecce-Napoli maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'nın 9. haftasında Lecce, Napoli'yi ağırlayacak. Son lig karşılaşmasında Inter'i mağlup ederek zirve koltuğuna oturan Antonio Conte yönetimindeki Napoli, çıkışını sürdürmek ve deplasmandan 3 puanla dönmek istiyor. Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla taçlandıran Napoli, bu sezon da aynı hedef doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. Ancak ev sahibi Lecce, taraftarı önünde sürpriz bir sonuca imza atarak güçlü rakibine geçit vermemeyi hedefliyor. Futbolseverler ise "Lecce-Napoli maçı canlı izle" aramalarını hızlandırmış durumda. Peki, Lecce-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Lecce-Napoli maçı

LECCE-NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 9. haftasında oynanacak Lecce-Napoli maçı 28 Ekim Salı günü saat 20.30'da başlayacak.

Lecce-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta

LECCE-NAPOLI MAÇI HANGİ KANALDA?

Via Del Mare'de oynanacak Lecce-Napoli maçı S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Lecce-Napoli maçı hangi kanalda

LECCE-NAPOLI MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lecce: Falcone; Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Morente

Milan: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Jesus, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, McTominay, Neres; Lucca

Anguissa için İstanbul derbisi!
Kuruluş Orhan’ın Orhan Bey’i Mert Yazıcıoğlu’ndan Filistin mesajı: Savaş suçu işleniyor!
CANLI ANLATIM | AFAD sahada: Balıkesir'de 6.1 ve 4.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden hissedildi | Son durum ne?
Gaziantep'te kazanan F.Bahçe!
F.Bahçe'den çok konuşulacak hamle! İşte Kanarya'nın yeni yıldızı
