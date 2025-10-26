CANLI SKOR ANA SAYFA
Torino-Genoa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İtalya Serie A)

Torino-Genoa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İtalya Serie A)

İtalya Serie A'nın 8. haftasında Torino ile Genoa karşı karşıya gelecek. Üst üste 2. galibiyetini almayı amaçlayan Torino, güçlü rakibi karşısında hata yapmadan puanını 11'e çıkartmak istiyor. Zorlu deplasmanda ilk galibiyetini almayı hedefleyen Genoa ise 3 puanla son sırada yer alıyor. Futbolseverler, "Torino-Genoa maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Torino-Genoa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 11:42 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 12:00
Torino-Genoa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İtalya Serie A)

Torino-Genoa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'nın 8. haftasında futbol heyecanı Torino-Genoa mücadelesiyle devam ediyor. Sezona istikrarlı bir başlangıç yapan Torino, taraftarı önünde üst üste ikinci galibiyetini alarak puanını 11'e yükseltmeyi hedefliyor. Öte yandan ligde istediği sonuçları bir türlü alamayan Genoa, bu kez deplasmanda şeytanın bacağını kırmak istiyor. 3 puanla ligin son sırasında yer alan kırmızı-lacivertli ekip, Torino karşısında sezonun ilk galibiyetini almanın hesaplarını yapıyor. Peki, Torino-Genoa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TORINO-GENOA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 8. haftasında oynanacak Torino-Genoa maçı 26 Ekim Pazar günü saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

