CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Hellas Verona-Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hellas Verona-Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 9. haftasında Hellas Verona ile Cagliari karşı karşıya gelecek. 4 puanla düşme potasında yer alan ev sahibi ekip, kritik maçı kazanarak üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Zorlu deplasmanda kazanıp, puanını 11'e yükseltmeyi amaçlayan Cagliari ise kritik maçta hata yapmak istemiyor. Peki, Hellas Verona-Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 12:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hellas Verona-Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hellas Verona-Cagliari maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'nın 9. haftasında Hellas Verona ile Cagliari, üç puan mücadelesi için karşı karşıya geliyor. Sezona istediği başlangıcı yapamayan Verona, yalnızca 4 puanla düşme hattında yer alıyor. Taraftarı önünde oynayacağı bu kritik karşılaşmada galibiyet arayacak olan sarı-lacivertli ekip, kötü gidişe son verip moral bulmak istiyor. Öte yandan konuk ekip Cagliari ise deplasmanda hata yapmadan puanını 11'e yükseltmenin hesaplarını yapıyor. Son haftalarda istikrarsız sonuçlar alan kırmızı-mavililer, bu zorlu mücadeleden galip ayrılarak hem moral depolamak hem de ligde üst sıralara tırmanmak istiyor. Peki, Hellas Verona-Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HELLAS VERONA-CAGLIARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 9. haftasında oynanacak Hellas Verona-Cagliari maçı 26 Ekim Pazar günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve Tivibu Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

Kenan Yıldız için 100 milyon euro!
Szymanski ve Fred'e Almanya'dan kanca!
DİĞER
Levent Tüzemen’den tepki: “Galatasaray’daki bu krizi çıkaranlar art niyetli”
PKK Türkiye'den çekildi... AK Parti'den ilk açıklama geldi: Ana hedefe uygun ilerlemeler | Tüm 3 harfliler silah bırakmalı
G.Saray'dan olaylı ayrılmıştı! Yeni adresi...
G.Saray'da İlkay gelişmesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Torino-Genoa maçı ne zaman? Torino-Genoa maçı ne zaman? 11:42
Malezya'da kazanan Marquez! Malezya'da kazanan Marquez! 11:35
Arsenal-Crystal Palace maçı detayları! Arsenal-Crystal Palace maçı detayları! 11:17
G.Saray'dan olaylı ayrılmıştı! Yeni adresi... G.Saray'dan olaylı ayrılmıştı! Yeni adresi... 11:19
Everton-Tottenham maçı detayları! Everton-Tottenham maçı detayları! 11:28
Beşiktaş'ta 2 isim görev başına! Beşiktaş'ta 2 isim görev başına! 11:30
Daha Eski
Amed SK-İstanbulspor maçı detayları! Amed SK-İstanbulspor maçı detayları! 10:01
Bodrum FK-Iğdır FK maçı detayları! Bodrum FK-Iğdır FK maçı detayları! 10:10
Okan Buruk 'dalya' için sahada! Okan Buruk 'dalya' için sahada! 10:20
Folcarelli'den lig rekoru! Folcarelli'den lig rekoru! 10:34
Wolverhampton-Burnley maçı ne zaman? Wolverhampton-Burnley maçı ne zaman? 10:47
F.Bahçe'ye Merih Demiral müjdesi! F.Bahçe'ye Merih Demiral müjdesi! 10:50