İtalya Serie A'nın 9. haftasında Hellas Verona ile Cagliari, üç puan mücadelesi için karşı karşıya geliyor. Sezona istediği başlangıcı yapamayan Verona, yalnızca 4 puanla düşme hattında yer alıyor. Taraftarı önünde oynayacağı bu kritik karşılaşmada galibiyet arayacak olan sarı-lacivertli ekip, kötü gidişe son verip moral bulmak istiyor. Öte yandan konuk ekip Cagliari ise deplasmanda hata yapmadan puanını 11'e yükseltmenin hesaplarını yapıyor. Son haftalarda istikrarsız sonuçlar alan kırmızı-mavililer, bu zorlu mücadeleden galip ayrılarak hem moral depolamak hem de ligde üst sıralara tırmanmak istiyor. Peki, Hellas Verona-Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HELLAS VERONA-CAGLIARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 9. haftasında oynanacak Hellas Verona-Cagliari maçı 26 Ekim Pazar günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve Tivibu Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.