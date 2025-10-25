CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Cremonese Atalanta maçı CANLI izle! Seria A Cremonese - Atalanta maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Cremonese Atalanta maçı CANLI izle! Seria A Cremonese - Atalanta maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Serie A’da heyecan, bu hafta sonu CremoneseAtalanta maçıyla devam ediyor. Ligde bu sezon yenilgi yüzü görmeyen tek takım olan Atalanta BC, Cumartesi akşamı Stadio Zini deplasmanında komşusu Cremonese ile karşı karşıya gelecek. Bergamo ekibi, Şampiyonlar Ligi’nde hafta içi aldığı beraberliğin ardından ligdeki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Peki, Seria A Cremonese - Atalanta maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar!

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2025 Cumartesi 15:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Cremonese Atalanta maçı CANLI izle! Seria A Cremonese - Atalanta maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A'da futbol tutkunlarını büyük bir maç bekliyor. CremoneseAtalanta karşılaşması, hem puan durumu hem de bölgesel rekabet açısından haftanın en dikkat çekici maçlarından biri olacak. Sezona fırtına gibi giren Atalanta, şu ana kadar mağlubiyet almayan tek takım konumunda. Gasperini'nin öğrencileri, hem hücum gücü hem de savunmadaki disipliniyle Serie A'da zirve takibini sürdürüyor. Ev sahibi Cremonese ise Serie A'ya yeniden dönüş yaptığı sezonda oldukça iyi bir başlangıç yaptı. Özellikle iç sahadaki performansıyla dikkat çeken ekip, taraftar desteğini de arkasına alarak Atalanta karşısında puan ya da puanlar hedefliyor. Peki, Cremonese Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Cremonese Atalanta maçı nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...

Cremonese - Atalanta maçını takip etmek için tıklayınız.

CREMONESE - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cremona'da, Stadio Giovanni Zini Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma 25 Ekim Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak.

CREMONESE - ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Cremonese'nin muhtemel ilk 11'i: Silvestri, Terracciano, Baschirotto, Bianchetti, Zerbin, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella, Bonazzoli, Vardy

Atalanta BC'nin muhtemel ilk 11'i: Carnesecchi, Djimsiti, Hien, Ahanor, Bellanova, Ederson, De Roon, Zalewski, De Ketelaere, Sulemana, Lookman

👉 CREMONESE - ATALANTA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ASpor CANLI YAYIN

Buruk kararını verdi! Sözleşmesi...
F.Bahçe'den Hollandalı yıldıza kanca!
DİĞER
Fenerbahçe'ye 'rekortmen' golcü! Ara transferin ilk bombası yolda...
PKK'dan "tarihi adım" çıkışı! Bese Hozat teslim mi oluyor?
Rafa Silva'nın son durumu belli oldu! Derbide...
Ertuğrul Doğan'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lens - Marsilya maçı canlı yayın bilgisi! Lens - Marsilya maçı canlı yayın bilgisi! 14:46
Napoli Inter maçı CANLI izle | Seria A Napoli Inter maçı detayları! Napoli Inter maçı CANLI izle | Seria A Napoli Inter maçı detayları! 14:42
Parma - Como maçı CANLI izle! Parma - Como maçı CANLI izle! 14:23
Milli tekvandocumuz dünya 2.'si! Milli tekvandocumuz dünya 2.'si! 14:25
Monaco - Toulouse maçı yayın bilgileri! Monaco - Toulouse maçı yayın bilgileri! 14:30
"Kulübümüz için çok önemli kararlar alındı" "Kulübümüz için çok önemli kararlar alındı" 14:38
Daha Eski
Brentford - Liverpool maçı yayın bilgisi! Brentford - Liverpool maçı yayın bilgisi! 11:46
İşte Trabzonspor'un güncel borcu! İşte Trabzonspor'un güncel borcu! 12:22
Girona - Real Oviedo maçı detayları! Girona - Real Oviedo maçı detayları! 13:04
Espanyol - Elche maçı canlı yayın bilgisi! Espanyol - Elche maçı canlı yayın bilgisi! 13:25
Athletic Bilbao - Getafe maçı ne zaman? Athletic Bilbao - Getafe maçı ne zaman? 13:38
Valencia - Vilarreal maçı hangi kanalda? Valencia - Vilarreal maçı hangi kanalda? 13:55