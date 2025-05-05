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Haberler İtalya Serie A Genoa-Milan maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Genoa-Milan maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Genoa ile Milan 35. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Genoa-Milan maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2025 Pazartesi 13:32
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Genoa-Milan maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Genoa-Milan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Genoa ile Milan karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Genoa-Milan maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GENOA-MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Genoa-Milan maçı 5 Mayıs Pazartesi günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma EXXEN ve S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GENOA-MILAN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Genoa: Leali, Norton-Cuffy, De Winter, Vazquez, Caricol, Frendrup, Badelj, Messias, Masini, Thorsby, Pinamonti

Milan: Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Jimenez, Fofana, Rejinders, Hernandez, Pulisic, Leao, Abraham

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