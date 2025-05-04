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Haberler İtalya Serie A Monza-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Monza-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Monza ile Atalanta 35. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Monza-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2025 Pazar 12:13
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Monza-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Monza-Atalanta maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Monza ile Atalanta karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Monza-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONZA-ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Monza-Atalanta maçı 4 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma Exxen, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

MONZA-ATALANTA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Monza: Turati, Pereira, Caldirola, Palacios, Birindelli, Castrovilli, Akpa-Akpro, Bianco, Kyriakopoulos, Caprari, Mota

Atalanta: Carnessecchi, Kossounou, Hien, Djimsiti, Bellanova, Ederson, de Roon, Zappacosta, Pasalic, Retegui, Lookman

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