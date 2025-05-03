Lecce - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Lecce - Napoli maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Lecce ile Napoli karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Lecce - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LECCE - NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lecce - Napoli maçı 3 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma Exxen, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

LECCE - NAPOLI MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lecce: Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Helgason, Karlsson; Krstovic

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, McTominay, Spinazzola; Lukaku

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