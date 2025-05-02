Torino-Venezia maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Torino-Venezia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Torino ile Venezia karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Torino-Venezia maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TORINO-VENEZIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Torino-Venezia maçı 2 Mayıs Cuma günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TORINO-VENEZIA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Torino: Milinkovic-Savic, Coco, Maripan, Masina, Pedersen, Casadei, Linetty, Tameze, Biraghi, Eljif Elmas, Adams

Venezia: Radu, Marcandalli, Idzes, Cande, Zerbin, Busio, Caviglia, Conde, Haps, Fila, Yeboah

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