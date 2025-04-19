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Haberler İtalya Serie A Roma-Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Roma-Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Roma ile Hellas Verona 33. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Roma-Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2025 Cumartesi 18:30
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Roma-Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Roma-Hellas Verona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Roma ile Hellas Verona karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Roma-Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ROMA-HELLAS VERONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Roma-Hellas Verona maçı 19 Nisan Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

ROMA-HELLAS VERONA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Roma: Svilar, Zeki Çelik, Mancini, Ndicka, Angelino, Parades, Kone, Pellegrini, Soule, Saelemaerkers, Dovbyk

Hellas Verona: Montipo, Ghilardi, Coppola, Valentini, Duda, Bernede, Dawidowicz, Bradaric, Tchatchoua, Mosquera, Sarr

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