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Haberler İtalya Serie A Monza-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Monza-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Monza-Napoli 33. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Monza-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2025 Cumartesi 16:41 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2025 Cumartesi 18:03
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Monza-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Monza-Napoli maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Monza ile Napoli karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Monza-Napoli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONZA-NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Monza-Napoli maçı 19 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma Exxen, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

MONZA-NAPOLI MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Monza: Turati, Pereira, Carboni, Palacios, Birindelli, Ciurria, Akpro, Urbanski, Bianco, Mota, Caprari

Napoli: Meret, Mazzocchi, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera, Lobotka, Gilmour, McTominay, Politano, Okafor, Lukaku

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