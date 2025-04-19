Lecce - Como maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Lecce - Como maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Lecce ile Como karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Lecce - Como maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LECCE - COMO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lecce - Como maçı 19 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşma Exxen, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

LECCE - COMO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lecce: Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Pierret, Coulibaly; Pierotti, Helgason, Morente; Krstovic

Como: Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Valle; Caqueret, Da Cunha; Strefezza, Paz, Diao; Douvikas

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