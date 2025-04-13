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Haberler İtalya Serie A Como-Torino maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Como-Torino maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Como-Torino 32. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Como-Torino maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2025 Pazar 15:41
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Como-Torino maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Como-Torino maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Como-Torino karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Como-Torino maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Como-Torino MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Como-Torino maçı 13 Nisan Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma Exxen, tivibu Spor 1 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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