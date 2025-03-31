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Haberler İtalya Serie A Lazio-Torino maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Lazio-Torino maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Lazio-Torino 30. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Lazio-Torino maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2025 Pazartesi 11:55
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Lazio-Torino maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Lazio-Torino maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Lazio-Torino karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Lazio-Torino maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lazio-Torino MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lazio-Torino maçı 31 Mart Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma Exxen, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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