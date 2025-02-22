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Haberler İtalya Serie A Inter-Genoa maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? (İtalya Serie A)

Inter-Genoa maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? (İtalya Serie A)

İtalya Serie A'nın 26. haftasında Inter sahasında Genoa'yı konuk edecek. İki takım da kritik karşılaşmayı kazanmak isterken, maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Inter-Genoa maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2025 Cumartesi 12:00
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Inter-Genoa maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? (İtalya Serie A)

Inter-Genoa maçını takip etmek için tıklayın

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 26. haftada Inter sahasında Genoa'yı ağırlayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Inter-Genoa maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

INTER-GENOA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Inter-Genoa maçı 22 Şubat Cumartesi günü saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşma S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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