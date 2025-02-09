  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler İtalya Serie A Lecce - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Lecce - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Lecce ile Bologna 24. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Lecce - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2025 Pazar 10:00 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2025 Pazar 10:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Lecce - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Lecce - Bologna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Lecce ile Bologna karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Lecce - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LECCE - BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lecce - Bologna maçı 9 Şubat Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma Exxen, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray Juanlu'ya kavuşuyor!
REKLAM
DİĞER
Bebeğini kucağına almasına sayılı günler kaldı! Canı tatlı aşerdi! Pınar Deniz’den büyüyen karnıyla yepyeni hamilelik pozu!
CHP'de PM öncesi 3'lü savaş toplantısı! Özgür Özel - Ekrem İmamoğlu ikilisi Mansur Yavaş'a karşı... Kim, kime ne teklif edecek?
Frankowski G.Saray'a transfer olacak mı?
F.Bahçe'ye bir stoper transferi daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray Juanlu'ya kavuşuyor! G.Saray Juanlu'ya kavuşuyor! 10:11
Bitexen Antalyaspor - Rams Başakşehir FK maçı ne zaman? Bitexen Antalyaspor - Rams Başakşehir FK maçı ne zaman? 10:06
Kasımpaşa - Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Kasımpaşa - Çaykur Rizespor maçı ne zaman? 10:03
O futbolcunun F.Bahçe'den ayrılmaya hiç niyeti yok! O futbolcunun F.Bahçe'den ayrılmaya hiç niyeti yok! 09:59
Galatasaray - Yukatel Adana Demirspor maçı ne zaman? Galatasaray - Yukatel Adana Demirspor maçı ne zaman? 09:54
Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe maçı yayın bilgileri! Corendon Alanyaspor - Fenerbahçe maçı yayın bilgileri! 09:44
Daha Eski
Beşiktaş transferde ısrarcı! Yeni görüşme... Beşiktaş transferde ısrarcı! Yeni görüşme... 09:39
Frankowski'de son durum ne? Frankowski'de son durum ne? 09:38
Leipzig - St Pauli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Leipzig - St Pauli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? 08:53
Holstein Kiel - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Holstein Kiel - Bochum maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? 08:50
Napoli - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta? Napoli - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta? 08:35
Maç sonrası flaş sözler! "Kötü oyunundan dolayı..." Maç sonrası flaş sözler! "Kötü oyunundan dolayı..." 08:33