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Haberler İtalya Serie A Cagliari - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Cagliari - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Cagliari ile Lazio 23. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Cagliari - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2025 Pazartesi 14:01
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Cagliari - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Cagliari - Lazio maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Cagliari ile Lazio karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Cagliari - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CAGLIARI - LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Cagliari - Lazio maçı 3 Şubat Pazartesi günü saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşma Exxen, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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