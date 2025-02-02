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Haberler İtalya Serie A Milan - Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Milan - Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Milan ile Inter 23. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Milan - Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 11:40 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 12:00
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Milan - Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Milan - Inter maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Milan ile Inter karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Milan - Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MILAN - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Milan - Inter maçı 2 Şubat Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma Exxen, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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