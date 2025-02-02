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Haberler İtalya Serie A Juventus - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Juventus - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Juventus ile Empoli 23. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Juventus - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 10:15 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 10:20
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Juventus - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Juventus - Empoli maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Juventus ile Empoli karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Juventus - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

JUVENTUS - EMPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Juventus - Empoli maçı 2 Şubat Pazar günü saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşma Exxen, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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