Parma - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Parma - Lecce maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Parma ile Lecce karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Parma - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
PARMA - LECCE MAÇI NE ZAMAN?
Parma - Lecce maçı 31 Ocak Cuma günü saat 22.45'te başlayacak.
PARMA - LECCE MAÇI HANGİ KANALDA?
Parma - Lecce maçı S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.
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