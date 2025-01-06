Inter - AC Milan | CANLI İZLE (İtalya Süper Kupası Finali)

Suudi Arabistan'da düzenlenen İtalya Süper Kupası'nda final heyecanı yaşanıyor. Milli takım kaptanımız Hakan Çalhanoğlu'lu Inter, AC Milan ile mücadele ediyor. Inter, Atalanta'yı 2-0 yenerek final biletini alırken AC Milan, Juventus'u 1-0 geriden gelerek ikinci yarıda bulduğu goller ile 2-1 mağlup etti.
INTER - AC MILAN MAÇI İLK 11'LER
Inter: Sommer, Dumfries, de Vrij, Bisseck, Dimarco, Bastoni, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Barella, Martinez, Taremi
AC Milan: Maignan, Hernandez, Jimenez, Emerson, Tomori, Thiaw, Pulisic, Reijnders, Fofana, Musah, Morata
INTER - AC MILAN KARŞILAŞMASI SAAT KAÇTA, NEREDE, HANGİ KANALDA?
Inter - Milan arasında oynanan İtalya Süper Kupası Finali, 6 Ocak Pazartesi günü saat 22:00'da Al-Awwal Park'ta başladı. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.