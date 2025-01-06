  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler İtalya Serie A Inter - AC Milan | CANLI İZLE (İtalya Süper Kupası Finali)

Inter - AC Milan | CANLI İZLE (İtalya Süper Kupası Finali)

İtalya Süper Kupası Finali'nde Hakan Çalhanoğlu'lu Inter, AC Milan ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2025 Pazartesi 21:57
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Inter - AC Milan | CANLI İZLE (İtalya Süper Kupası Finali)

Suudi Arabistan'da düzenlenen İtalya Süper Kupası'nda final heyecanı yaşanıyor. Milli takım kaptanımız Hakan Çalhanoğlu'lu Inter, AC Milan ile mücadele ediyor. Inter, Atalanta'yı 2-0 yenerek final biletini alırken AC Milan, Juventus'u 1-0 geriden gelerek ikinci yarıda bulduğu goller ile 2-1 mağlup etti.

INTER - AC MILAN MAÇI İLK 11'LER

Inter: Sommer, Dumfries, de Vrij, Bisseck, Dimarco, Bastoni, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Barella, Martinez, Taremi

AC Milan: Maignan, Hernandez, Jimenez, Emerson, Tomori, Thiaw, Pulisic, Reijnders, Fofana, Musah, Morata

INTER - AC MILAN KARŞILAŞMASI SAAT KAÇTA, NEREDE, HANGİ KANALDA?

Inter - Milan arasında oynanan İtalya Süper Kupası Finali, 6 Ocak Pazartesi günü saat 22:00'da Al-Awwal Park'ta başladı. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

G.Saray'dan çifte transfer bombası! Eski yıldız dönüyor
F.Bahçe'den sol bek hamlesi!
DİĞER
"Çok ekmeğini yedim" diyen Tatlıses Ferdi Tayfur'un cenazesinde gözyaşlarına boğuldu! Tayfur'un oğluna sarılıp...
2025'in ilk Kabinesi sona erdi! Başkan Erdoğan'dan bir gece ansızın gelebiliriz mesajı
18. haftanın VAR kayıtları açıklandı
Fatih Terim'in takımı yarı finalde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kartal'da görev dağılımı yapıldı! Kartal'da görev dağılımı yapıldı! 20:35
18. haftanın VAR kayıtları açıklandı 18. haftanın VAR kayıtları açıklandı 20:07
Fatih Terim'in takımı yarı finalde! Fatih Terim'in takımı yarı finalde! 20:03
Beşiktaş Fonseca'ya yöneldi! Beşiktaş Fonseca'ya yöneldi! 19:29
Robbie Keane Ferencvaros'la anlaştı Robbie Keane Ferencvaros'la anlaştı 18:36
F.Bahçe'den sol bek hamlesi! F.Bahçe'den sol bek hamlesi! 18:07
Daha Eski
Trabzonspor'da Alanyaspor mesaisi Trabzonspor'da Alanyaspor mesaisi 17:55
Beşiktaş’ı az sayıda taraftar karşıladı Beşiktaş’ı az sayıda taraftar karşıladı 17:51
Kabore W.Bremen’e kiralandı Kabore W.Bremen’e kiralandı 17:27
Sivasspor feshi TFF'ye bildirdi Sivasspor feshi TFF'ye bildirdi 17:20
Cimbom'u transferde üzen haber! Cimbom'u transferde üzen haber! 16:49
Napoli'den İstanbul'a Osimhen çıkarması! Başkan çılgına döndü Napoli'den İstanbul'a Osimhen çıkarması! Başkan çılgına döndü 16:27