Venezia - Empoli maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Venezia - Empoli maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Venezia ile Empoli karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Venezia - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VENEZIA - EMPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Venezia - Empoli maçı 4 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma Exxen, S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanacak.

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