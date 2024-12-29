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Haberler İtalya Serie A Udinese - Torino maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Udinese - Torino maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Udinese ile Torino 18. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Udinese - Torino maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2024 Pazar 11:20 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2024 Pazar 11:30
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Udinese - Torino maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Udinese - Torino maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Udinese ile Torino karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Udinese - Torino maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UDİNESE - TORİNO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Udinese - Torino maçı 29 Aralık Pazar günü saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanacak.

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