Napoli - Venezia maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Napoli - Venezia maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İtalya Serie A'da 18. haftada Napoli ile Venezia karşı karşıya gelecek. Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi hazırlıklarını tamamlayan takımlar, maç saatini beklemeye geçti. Antonio Conte yönetiminde sezona etkili bir başlangıç yapan Napoli, kümede kalma mücadelesi veren rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. 3 puanın sahibi olmak isteyen Conte'nin öğrencileri, kazanmaları durumunda puanını 41'e çıkartıp, lider Atalanta'yı yakalayacak. Peki, Napoli - Venezia maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
NAPOLI - VENEZIA MAÇI NE ZAMAN?
İtalya Serie A'nın 18. haftasında oynanacak Napoli - Venezia maçı 29 Aralık Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.
NAPOLI - VENEZIA MAÇI HANGİ KANALDA?
Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanacak Napoli - Venezia maçı EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.