  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler İtalya Serie A Juventus - Fiorentina maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Juventus - Fiorentina maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Juventus ile Fiorentina 18. haftada karşı karşıya gelecek. Thiago Motta yönetiminde eski günlerine geri dönmek isteyen Juventus, 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 0 mağlubiyetle 6. sırada yer alıyor. Yoluna namağlup bir şekilde devam eden siyah-beyazlılar, güçlü rakibi karşısında kazanarak zirve ile olan puan farkını kapatmayı amaçlıyor. Juventus ile aynı puana sahip Fiorentina ise ev sahibi karşısında hata yapmak istemiyor. Moise Kean gibi gol silahlarıyla rakip fileleri havalandırmak isteyen Fiorentina, Thiago Motta'nın öğrencilerine ilk mağlubiyetini tattırmayı hedefliyor. Kenan Yıldız'ın artan form performansı ise Türk taraftarların maça olan ilgisini arttırmaya devam ediyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Juventus - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2024 Pazar 15:00 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2024 Pazar 15:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Juventus - Fiorentina maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Juventus - Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'nın 18. haftasında Juventus ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Her iki takım da hazırlıklarını tamamlarken, aynı puanda olmaları futbolseverleri heyecanlandırıyor. Ev sahibi Juventus; 7 galibiyet ve 10 beraberlikle yoluna namağlup bir şekilde devam ediyor. Deplasman takımı Fiorentina ise; 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor. Teknik Direktör Thiago Motta ile eski günlerine geri dönmeyi arzu eden siyah-beyazlılar, ev sahibi olacağı maçta 3 puanı alarak Fiorentina'nın önüne geçmeyi amaçlıyor. Kenan Yıldız artan performansı ile dikkatleri üzerine çekerken, Floransa temsilcisi karşısında şans bulup bulmayacağı merak ediliyor. Juventus karşısında kazanan taraf olmak için mücadele edecek Fiorentina ise Moise Kean gibi golcüleriyle rakip fileleri havalandırmayı hedefliyor. Peki, Juventus - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

JUVENTUS - FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN?

İtalya Serie A'nın 18. haftasında oynanacak Juventus - Fiorentina maçı saat 20.00'de başlayacak.

JUVENTUS - FIORENTINA MAÇI HANGİ KANALDA?

Siyah-beyazlıların ev sahipliği yapacağı Juventus - Fiorentina maçı EXXEN, S Sport 2, S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KENAN YILDIZ PARLAMAYA DEVAM EDİYOR

Juventus'ta bu sezon daha fazla forma şansı bulan ve 10 numaralı formayı sırtına giyen Kenan Yıldız parlamaya devam ediyor. 3 asist ile takımın en çok gol pası veren futbolcusu olan Yıldız, 3 de gol kaydetti. Geçtiğimiz hafta oynanan Monza maçında ilk 11'de yer alan A Milli futbolcunun Fiorentina karşısında da ilk 11'de yer alması bekleniyor.

VLAHOVIC VE MOISE KEAN KARŞI KARŞIYA

Serie A'nın 18. haftasında oynanacak Juventus - Fiorentina maçında Dusan Vlahovic ile Moise Kean eski takımlarına karşı gol veya goller arayacak. İki önemli golcünün sahne alacağı maçta nasıl bir sonucun ortaya çıkacağı ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. Serie A'da iki isim de gol krallığı sıralamasında yer alırken, Vlahovic 7 defa, Moise Kean ise 10 defa fileleri havalandırdı.

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'den Skriniar bombası! G.Saray'a tarihi çalım
Okan Buruk'tan Szalai'ye onay çıktı
DİĞER
Can Borcu’ndan yeni tartışma... Evladı mı seçersin vicdanı mı?
Öcalan ne zaman "PKK lağv olsun" çağrısı yapacak? Pervin Buldan'dan "İmralı" açıklaması: "TBMM'deki partilerle görüşülecek"
En-Nesyri için İstanbul'a geliyorlar
G.Saray'da yaprak dökümü! 5 isim takımdan ayrılıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Skriniar bombası! G.Saray'a tarihi çalım F.Bahçe'den Skriniar bombası! G.Saray'a tarihi çalım 15:36
Milan - Roma maçı ne zaman? Milan - Roma maçı ne zaman? 15:33
Fatih Terim'den videolu mesaj Fatih Terim'den videolu mesaj 15:30
Okan Buruk'tan Szalai'ye onay çıktı Okan Buruk'tan Szalai'ye onay çıktı 15:05
Juventus - Fiorentina maçı ne zaman? Juventus - Fiorentina maçı ne zaman? 14:48
Medina'da şaşırtan gelişme! Sezon sonunda F.Bahçe'ye gelecek Medina'da şaşırtan gelişme! Sezon sonunda F.Bahçe'ye gelecek 14:26
Daha Eski
En-Nesyri için İstanbul'a geliyorlar En-Nesyri için İstanbul'a geliyorlar 14:14
Kartal'da Rizespor hazırlıkları sürüyor! Kartal'da Rizespor hazırlıkları sürüyor! 14:03
F.Bahçe'nin Hatayspor mesaisi sürüyor! F.Bahçe'nin Hatayspor mesaisi sürüyor! 13:57
G.Saray'da yaprak dökümü! 5 isim takımdan ayrılıyor G.Saray'da yaprak dökümü! 5 isim takımdan ayrılıyor 13:52
G.Saray'da yaprak dökümü! 5 isim takımdan ayrılıyor G.Saray'da yaprak dökümü! 5 isim takımdan ayrılıyor 13:51
Blackburn Rovers - Hull City maçı ne zaman? Blackburn Rovers - Hull City maçı ne zaman? 13:00