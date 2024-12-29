Juventus - Fiorentina maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Juventus - Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'nın 18. haftasında Juventus ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Her iki takım da hazırlıklarını tamamlarken, aynı puanda olmaları futbolseverleri heyecanlandırıyor. Ev sahibi Juventus; 7 galibiyet ve 10 beraberlikle yoluna namağlup bir şekilde devam ediyor. Deplasman takımı Fiorentina ise; 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor. Teknik Direktör Thiago Motta ile eski günlerine geri dönmeyi arzu eden siyah-beyazlılar, ev sahibi olacağı maçta 3 puanı alarak Fiorentina'nın önüne geçmeyi amaçlıyor. Kenan Yıldız artan performansı ile dikkatleri üzerine çekerken, Floransa temsilcisi karşısında şans bulup bulmayacağı merak ediliyor. Juventus karşısında kazanan taraf olmak için mücadele edecek Fiorentina ise Moise Kean gibi golcüleriyle rakip fileleri havalandırmayı hedefliyor. Peki, Juventus - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

JUVENTUS - FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN?

İtalya Serie A'nın 18. haftasında oynanacak Juventus - Fiorentina maçı saat 20.00'de başlayacak.

JUVENTUS - FIORENTINA MAÇI HANGİ KANALDA?

Siyah-beyazlıların ev sahipliği yapacağı Juventus - Fiorentina maçı EXXEN, S Sport 2, S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KENAN YILDIZ PARLAMAYA DEVAM EDİYOR

Juventus'ta bu sezon daha fazla forma şansı bulan ve 10 numaralı formayı sırtına giyen Kenan Yıldız parlamaya devam ediyor. 3 asist ile takımın en çok gol pası veren futbolcusu olan Yıldız, 3 de gol kaydetti. Geçtiğimiz hafta oynanan Monza maçında ilk 11'de yer alan A Milli futbolcunun Fiorentina karşısında da ilk 11'de yer alması bekleniyor.

VLAHOVIC VE MOISE KEAN KARŞI KARŞIYA

Serie A'nın 18. haftasında oynanacak Juventus - Fiorentina maçında Dusan Vlahovic ile Moise Kean eski takımlarına karşı gol veya goller arayacak. İki önemli golcünün sahne alacağı maçta nasıl bir sonucun ortaya çıkacağı ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. Serie A'da iki isim de gol krallığı sıralamasında yer alırken, Vlahovic 7 defa, Moise Kean ise 10 defa fileleri havalandırdı.