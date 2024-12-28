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Haberler İtalya Serie A Lazio - Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Lazio - Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 18. haftasında Lazio ile Atalanta karşı karşıya gelecek. Ligin zirvesinde yer alan Gasperini'nin öğrencileri, 4. sırada yer alan Marco Baroni'nin takımına karşı hata yapmak istemiyor. Puanını 43'e çıkartmak isteyen Atalanta 3 puan parolasıyla maça çıkacak. Son haftalarda attığı gol ve asistlerle dikkatleri üzerine çeken Nicolo Zaniolo'nun da kritik mücadelede şans bulup bulmayacağı merak ediliyor. Bu sezon başarılı bir performans gösteren Lazio ise taraftarı önünde kazanan taraf olmayı amaçlıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde lider konumunda yer alan İtalyan takımı, üst sıralardaki yerini korumak istiyor. Peki, Lazio - Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 10:50 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 11:00
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Lazio - Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Lazio - Atalanta maçını canlı takip etmek için tıkla

İtalya Serie A'da Lazio sahasında Atalanta'yı konuk edecek. 18. haftanın en önemli maçlarından biri olan karşılaşma öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Gasperini yönetiminde son senelerin dikkat çeken takımı Atalanta, 13 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 1. sırada yer alıyor. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde lider konumunda olan Lazio ise ligde 34 puanla 4. sırada bulunuyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler karşılaşma hakkında öne çıkan gelişmeleri takip etmeyi sürdürüyor. Özellikle Galatasaray'dan Atalanta'ya transfer olan ve son haftalarda başarılı bir performans gösteren Nicolo Zaniolo'nun Lazio karşısında oynayıp oynamayacağı araştırılıyor. Peki, Lazio - Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LAZIO - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN?

İtalya Serie A'nın 18. haftasında oynanacak Lazio - Atalanta maçı 28 Aralık Cumartesi günü saat 22.45'te başlayacak.

LAZIO - ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Lazio - Atalanta maçı EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

NICOLO ZANIOLO LAZIO MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Gasperini yönetiminde başarılı bir sezon geçiren Atalanta'da Nicolo Zaniolo'nun geleceği merak ediliyor. Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Atalanta'ya transfer olan Zaniolo, son haftalarda daha fazla şans bulmaya başladı. Roma ve Cagliari maçında attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken İtalyan yıldızın Lazio maçında sonradan oyuna dahil olması bekleniyor.

OKAN BURUK'TAN ZANIOLO AÇIKLAMASI

Galatasaray'dan Atalanta'ya transfer olan ve son haftalarda başarılı bir performans gösteren Nicolo Zaniolo hakkında Okan Buruk'tan açıklama geldi. DHA mikrofonlarına konuşan Buruk, "Zaniolo çok yetenekli ve üst düzey. Sakatlık öncesi inanılmaz bir yetenekti. Girdiği maçlar önemli skor katkısı yapıyor. Bizim kadromuzda kalsaydı da bizim için önemli bir oyucu olurdu. O da bizim oyuncumuz, önümüzdeki sezon bizimle olma durumu var" dedi.

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