Lazio - Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Lazio - Atalanta maçını canlı takip etmek için tıkla

İtalya Serie A'da Lazio sahasında Atalanta'yı konuk edecek. 18. haftanın en önemli maçlarından biri olan karşılaşma öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Gasperini yönetiminde son senelerin dikkat çeken takımı Atalanta, 13 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 1. sırada yer alıyor. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde lider konumunda olan Lazio ise ligde 34 puanla 4. sırada bulunuyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler karşılaşma hakkında öne çıkan gelişmeleri takip etmeyi sürdürüyor. Özellikle Galatasaray'dan Atalanta'ya transfer olan ve son haftalarda başarılı bir performans gösteren Nicolo Zaniolo'nun Lazio karşısında oynayıp oynamayacağı araştırılıyor. Peki, Lazio - Atalanta maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LAZIO - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN?

İtalya Serie A'nın 18. haftasında oynanacak Lazio - Atalanta maçı 28 Aralık Cumartesi günü saat 22.45'te başlayacak.

LAZIO - ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Lazio - Atalanta maçı EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

NICOLO ZANIOLO LAZIO MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Gasperini yönetiminde başarılı bir sezon geçiren Atalanta'da Nicolo Zaniolo'nun geleceği merak ediliyor. Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Atalanta'ya transfer olan Zaniolo, son haftalarda daha fazla şans bulmaya başladı. Roma ve Cagliari maçında attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken İtalyan yıldızın Lazio maçında sonradan oyuna dahil olması bekleniyor.

OKAN BURUK'TAN ZANIOLO AÇIKLAMASI

Galatasaray'dan Atalanta'ya transfer olan ve son haftalarda başarılı bir performans gösteren Nicolo Zaniolo hakkında Okan Buruk'tan açıklama geldi. DHA mikrofonlarına konuşan Buruk, "Zaniolo çok yetenekli ve üst düzey. Sakatlık öncesi inanılmaz bir yetenekti. Girdiği maçlar önemli skor katkısı yapıyor. Bizim kadromuzda kalsaydı da bizim için önemli bir oyucu olurdu. O da bizim oyuncumuz, önümüzdeki sezon bizimle olma durumu var" dedi.