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Haberler İtalya Serie A Cagliari 0-3 Inter | MAÇ SONUCU - ÖZET (İtalya Serie A)

Cagliari 0-3 Inter | MAÇ SONUCU - ÖZET (İtalya Serie A)

İtalya'da Serie A heyecanı Cagliari-Inter mücadelesi ile devam etti. Maçı 3-0 kazanan Inter'de kapanış golünü Hakan Çalhanoğlu kaydetti. İşte ayrıntılar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 21:59
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Cagliari 0-3 Inter | MAÇ SONUCU - ÖZET (İtalya Serie A)

İtalya Serie A'da Inter, Cagliari'yi deplasmanda 3-0 mağlup etti. Türkiye A Milli Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, maçta skoru belirleyen golü kaydetti.

İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmanın 53. dakikasında Inter, A. Bastoni ile 1-0 öne geçti.

L. Martinez, 71. dakikada fileleri havalandırdı ve fark 2'ye çıktı.

78. dakikada Inter'in kazandığı penaltıyı Hakan Çalhanoğlu gole çevirmeyi başardı ve skor belirlendi: 3-0.

İŞTE HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN GOLÜ

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