Cagliari 0-3 Inter | MAÇ SONUCU - ÖZET (İtalya Serie A)

İtalya Serie A'da Inter, Cagliari'yi deplasmanda 3-0 mağlup etti. Türkiye A Milli Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, maçta skoru belirleyen golü kaydetti.
İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmanın 53. dakikasında Inter, A. Bastoni ile 1-0 öne geçti.
L. Martinez, 71. dakikada fileleri havalandırdı ve fark 2'ye çıktı.
78. dakikada Inter'in kazandığı penaltıyı Hakan Çalhanoğlu gole çevirmeyi başardı ve skor belirlendi: 3-0.
İŞTE HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN GOLÜ
🇹🇷 Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıdan kaydettiği gol! pic.twitter.com/KhClLz5EeC— S Sport (@ssporttr) December 28, 2024