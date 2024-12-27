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Haberler İtalya Serie A 40 milyon

40 milyon

İngiliz devi Liverpool'un transfer etmek istediği milli yıldızımız Kenan Yıldız için Juventus, en az 40 milyon Euro talep ediyor.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 06:50
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40 milyon

Milli Takımımız ve Juventus'un yıldızı Kenan Yıldız, transfer gündemine konu olmaya devam ediyor. İtalya basını, İngiliz devi Liverpool'un da devreye girdiği öne sürdü. Corriero Dello Sport'taki habere göre; Liverpool, Kenan Yıldız'ı istiyor. Juventus ise en az 40 milyon Euro talep ediyor. Öte yandan Juventus, Tonali'yi istediği için Yıldız'ın transferine sıcak bakabilir.

GELECEĞİM JUVE'DE

Kenan Yıldız ise geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda, Juventus'a olan bağlılığını vurguladı. 19 yaşındaki forvet, "Kendini 5 yıl sonra nerede görüyorsun?" sorusuna, "Juventus'ta çok mutluyum. Geleceğim burada. Kendimi 5 yıl sonra da Juventus'ta görüyorum" şeklinde cevap vermişti. Genç hücumcunun, siyah-beyazlılarla 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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