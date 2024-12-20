  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler İtalya Serie A Hellas Verona - Milan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Hellas Verona - Milan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Hellas Verona ile Milan 17. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Hellas Verona - Milan maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 11:56 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 12:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hellas Verona - Milan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Hellas Verona - Milan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Hellas Verona ile Milan karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Hellas Verona - Milan maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hellas Verona - Milan MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hellas Verona - Milan maçı 20 Aralık Cuma günü saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

İstanbul devlerinin radarındaydı! Cherki...
Cimbom'a İtalyan sağ bek!
DİĞER
SON DAKİKA HABERİ: Sivasspor - Galatasaray maçının ilk yarısına damga vuran pozisyon... VAR devreye girdi...
Asgari ücrette 29 bin 583 TL teklifi! Taraflardan biri masadan kalkarsa ne olur? İşte zam senaryoları
Tadic'ten olay sözleşme itirafı!
Galatasaray'da gözler o isme çevrildi! İngilizler ve Almanlar peşine düştü
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Skriniar'dan herkesi şaşırtan cevap! Skriniar'dan herkesi şaşırtan cevap! 11:49
Girona - Real Valladolid maçı ne zaman? Girona - Real Valladolid maçı ne zaman? 11:48
ZTK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE ZTK KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 11:31
Tadic'ten olay sözleşme itirafı! Tadic'ten olay sözleşme itirafı! 11:28
İstanbul devlerinin radarındaydı! Cherki... İstanbul devlerinin radarındaydı! Cherki... 11:05
Galatasaray'da gözler o isme çevrildi! İngilizler ve Almanlar peşine düştü Galatasaray'da gözler o isme çevrildi! İngilizler ve Almanlar peşine düştü 11:03
Daha Eski
Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman? 10:57
Eyüpspor - Fenerbahçe maç notları Eyüpspor - Fenerbahçe maç notları 10:16
Trabzonspor'dan MHK'ye sert açıklama Trabzonspor'dan MHK'ye sert açıklama 10:15
Anadolu Efes - Partizan maçı detayları! Anadolu Efes - Partizan maçı detayları! 10:12
Altay Bayındır gündeme oturdu! Altay Bayındır gündeme oturdu! 10:05
Ange Postecoglou: G.Saray gibi olalım Ange Postecoglou: G.Saray gibi olalım 09:59