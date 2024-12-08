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Haberler İtalya Serie A Monza - Udinese maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Monza - Udinese maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Monza ile Udinese 15. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Monza - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2024 Pazar 11:17 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2024 Pazar 11:20
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Monza - Udinese maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Monza - Udinese maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Monza ile Udinese karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Monza - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONZA - UDINESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Monza - Udinese maçı 9 Aralık Pazartesi günü saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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