Venezia - Como maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Venezia - Como maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Venezia ile Como karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Venezia - Como maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Venezia - Como MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Venezia - Como maçı 8 Aralık Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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