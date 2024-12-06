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Haberler İtalya Serie A Genoa - Torino maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Genoa - Torino maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Genoa ile Torino 15. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Genoa - Torino maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2024 Cuma 16:00 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2024 Cuma 16:00
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Genoa - Torino maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Genoa - Torino maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Genoa ile Torino karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Genoa - Torino maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Genoa - Torino MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Genoa - Torino maçı 7 Aralık Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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