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Haberler İtalya Serie A Bologna 3-0 Venezia | MAÇ SONUCU - ÖZET (İtalya Serie A)

Bologna 3-0 Venezia | MAÇ SONUCU - ÖZET (İtalya Serie A)

İtalya Serie A'da heyecan Bologna - Venezia maçı ile devam etti. Renato Dall'Ara Stadı'nda oynanan maçı kazanan taraf 3-0'lık skor ile ev sahibi ekip oldu. İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2024 Pazar 00:46 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2024 Pazar 01:06
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Bologna 3-0 Venezia | MAÇ SONUCU - ÖZET (İtalya Serie A)

İtalya Serie A'da Bologna, Renato Dall'Ara Stadı'nda Venezia'yı ağırladı. Karşılaşmayı kazanan taraf 3-0'lık skor ile ev sahibi ekip oldu. İşte maçtan dakikalar...

21. dakikada D. Ndoye, penaltıyı gole çevirerek mücadelede gol perdesini araladı.

İlk devre, ev sahibi ekibin üstünlüğü ile 1-0 sonuçlandı.

R. Orsolini, dakika 69'da kaydettiği penaltı golü ile farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

71. dakikada D. Ndoye, skoru belirleyen golü kaydetti ve Bologna, kendi sahasında Venezia'yı 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Bologna 21 puan ile 8. sıraya çıkarken Venezia, sezonun kötü gidişatına dur diyemedi ve 8 puan ile sonuncu sırada kaldı.

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