  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler İtalya Serie A Bologna - Venezia maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Bologna - Venezia maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Bologna ile Venezia 14. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Bologna - Venezia maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2024 Cuma 15:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bologna - Venezia maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Bologna - Venezia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Bologna ile Venezia karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Bologna - Venezia maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bologna - Venezia MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bologna - Venezia maçı 30 Kasım Cumartesi günü saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

Osimhen'e İngiliz devinden kanca!
F.Bahçe'den Merih Demiral bombası!
DİĞER
SON DAKİKA: Eski Fenerbahçeli yıldıza Cimbom'dan kanca! Icardi'nin boşluğunu dolduracak...
Başkan Erdoğan'dan TRT World Forum'da önemli açıklamalar | CANLI YAYIN
Hasan Arat Beşiktaş'a veda etti!
G.Saray kalecisini buldu!
f
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk'tan yeni tesislere geçer not! Buruk'tan yeni tesislere geçer not! 15:14
Trabzonspor'da Olağan Seçimli Genel Kurul ne zaman? Trabzonspor'da Olağan Seçimli Genel Kurul ne zaman? 15:05
Maçın ardından ortaya çıktı! G.Saray... Maçın ardından ortaya çıktı! G.Saray... 15:00
Hasan Arat Beşiktaş'a veda etti! Hasan Arat Beşiktaş'a veda etti! 14:42
Asvel Villeurbanne - Anadolu Efes maçı detayları! Asvel Villeurbanne - Anadolu Efes maçı detayları! 14:40
Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano maçı detayları! Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano maçı detayları! 14:34
Daha Eski
Al Shabab - Al Hilal maçı ne zaman? Al Shabab - Al Hilal maçı ne zaman? 14:27
Bologna - Venezia maçı ne zaman? Bologna - Venezia maçı ne zaman? 14:21
Milan - Empoli maçı ne zaman? Milan - Empoli maçı ne zaman? 14:16
Como - Monza maçı ne zaman? Como - Monza maçı ne zaman? 14:10
Osimhen'e İngiliz devinden kanca! Osimhen'e İngiliz devinden kanca! 14:09
PSG - Nantes maçı ne zaman? PSG - Nantes maçı ne zaman? 13:49