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Haberler İtalya Serie A Lazio - Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Lazio - Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Lazio ile Bologna 13. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Lazio - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 11:21
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Lazio - Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Lazio - Bologna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Lazio ile Bologna karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Lazio - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Lazio - Bologna MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lazio - Bologna maçı 24 Kasım Pazar günü saat 22.45'te başlayacak. Mücadele Exxen, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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