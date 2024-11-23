Hellas Verona - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Hellas Verona - Inter maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Hellas Verona ile Inter karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Hellas Verona - Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hellas Verona - Inter MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hellas Verona - Inter maçı 23 Kasım Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak. Mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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